1 Ramon Gehrmann zeigt vollen Einsatz und wird dafür verwarnt. Foto: Pressefoto Baumann

Die Blauen wollen mit einem Sieg gegen Türkspor Neu-Ulm im WFV-Pokal in die nächste Runde. Trainer Gehrmann hat einige Wechsel vorgenommen. Die Partie können Sie hier im Liveticker verfolgen:

Neu-Ulm - Nach dem wichtigen 1:0-Heimerfolg am Wochenende gegen den Aufsteiger SV Sandhausen II, steht für die Stuttgarter Kickers im WFV-Pokal am Mittwochabend die nächste Aufgabe an. Um 17.15 Uhr trifft die Mannschaft von Trainer Ramon Gehrmann auf den Landesligisten Türkspor Neu-Ulm.

Ramon Gehrmann hat vor der Partie, die eigentlich bereits vor einer Woche hätte stattfinden sollen (Absage wegen Unwetter), einige Wechsel in der Mannschaft angekündigt. Im Tor bekommt höchstwahrscheinlich Thomas Bromma eine weitere Chance – in der Innenverteidigung wird Daniel Niedermann auflaufen. Auch Neuzugang Noah Lulic soll in Neu-Ulm zum Einsatz kommen. Ausfallen werden dagegen Nico Blank (Wadenprobleme) und Christian Giles (Vorsichtsmaßnahme). Gelingt den Kickers das Weiterkommen, dann kommt es in der dritten Runde zu einem echten Kracher. Dort würde der Oberligist auf den Regionalligisten VfR Aalen treffen.

Wie die Stuttgarter Kickers die Aufgabe in Neu-Ulm meistern, können Sie in unserem Liveticker, den wir in Zusammenarbeit mit den Stuttgarter Kickers und dem Amateurfußballportal FuPa.net anbieten, ab 17 Uhr hier verfolgen.