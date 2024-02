Am Donnerstagabend stoßen zwei Radfahrer auf dem Radweg in Tübingen zusammen. Einer der beiden verletzt sich dabei schwer.

Am Donnerstagabend sind in Tübingen auf dem Radweg der Reutlinger Straße zwei Radfahrer miteinander kollidiert. Wie die Polizei mitteilt, wurde ein 31-jähriger Radfahrer dabei schwer verletzt.

Der Radler soll gegen 18.20 Uhr mit seinem Pedelec in Richtung Reutlingen, unterhalb der Brücke der B27, unterwegs gewesen sein. In einer leichten Linkskurve soll er aus noch ungeklärter Ursache nicht möglichst weit rechts, sondern so weit in der Mitte gefahren sein, sodass er mit einer entgegenkommenden Pedelec-Fahrerin zusammenstieß.

Während die 64-jährige Frau unverletzt blieb, wurde der 31-Jährige so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 400 Euro geschätzt.