1 Die 36 Jahre alte Frau kam in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: dpa/Monika Skolimowska

Ein Linienbus muss am Freitagabend in Tübingen eine Vollbremsung machen, um keinen Unfall zu bauen, eine 36-Jährige Insassin fällt – und verletzt sich schwer. Die Einzelheiten.











Eine Frau ist in einem Linienbus in Tübingen bei einer Notbremsung schwer am Kopf verletzt worden. Die 36-Jährige kam in ein Krankenhaus, teilte die Polizei am Samstag mit. Der 57-jährige Busfahrer hatte stark gebremst, um nicht mit einem Auto zusammenzustoßen.