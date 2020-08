1 Trainer Ramon Gehrmann will ins Viertelfinale des WFV-Pokals. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Die Stuttgarter Kickers treten am Mittwochabend im WFV-Pokal beim TSV Essingen an – ein unangenehmer Gegner. Unter anderem spielen dort die Ex-Blauen Feisthammel und Auracher. Hier geht es zum Liveticker.

Stuttgart - Die Stuttgarter Kickers stehen am Mittwochabend im WFV-Pokal vor einer schweren Aufgabe. Im Achtelfinale trifft das Gehrmann-Team um 17.15 Uhr auswärts auf den ambitionierten Verbandsligisten TSV Essingen, der sich vor der Saison unter anderem mit den Ex-Blauen Tobias Feisthammel und Patrick Auracher verstärkt hat.

Lesen Sie auch: „Ich spiele nicht mit Schaum vor dem Mund“

Dementsprechend groß ist der Respekt bei Kickers-Coach Ramon Gehrmann: „Essingen hat in der Vorbereitung alles gewonnen, auch das erste Punktspiel und hat in der letzten Pokalrunde sogar den VfR Aalen rausgeworfen. Essingen ist von den Namen her natürlich keine Verbandsligamannschaft und war 2019 nicht zufällig im WFV-Pokalfinale“.

Vor der Partie in Essingen kündigte der Trainer einige Veränderungen in der Startelf an. Wie sich die Kickers in Essingen schlagen und welche Elf gegen Auracher und Co. auflaufen wird, können Sie hier im Liveticker ab 17 Uhr verfolgen.