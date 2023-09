In der Oberliga Baden-Württemberg ist es zu einem rassistischen Vorfall gekommen. Beim 1:1 zwischen der TSG Backnang und dem 1. FC Normannia Gmünd am Samstag wurde ein Spieler von einem Zuschauer rassistisch beleidigt. Das bestätigten die beiden Fußballvereine auf ihren Social-Media-Kanälen. Auch die „Rems-Zeitung“ hatte darüber berichtet.

Backnang: „Schockiert über Vorkommnisse“

Sie seien „schockiert über die Vorkommnisse“ schrieben die Backnanger bei Facebook. „Rassismus hat keinen Platz in unserer Gesellschaft, in unserem Sport und unseren Stadien! Umso trauriger ist es, dass noch immer solch widerliche Äußerungen getätigt werden!“, hieß es in der Stellungnahme der TSG. Man entschuldige sich „für dieses menschenverachtende Verhalten“ und behalte sich weitere Schritte gegen den Zuschauer vor.

1. FC Normannia verurteilt Vorfall

„Dieser Vorfall ist nicht nur eine Verletzung der Würde unseres Spielers, sondern ein Angriff gegen alle Mitglieder dieses Vereins, gegen den Sport und gegen grundlegende menschliche Werte. Es ist untragbar, dass solche Entgleisungen immer noch im und um den Fußball herum vorkommen“, schrieb der 1. FC Normannia. „Der Schiedsrichter hat auf Drängen unserer Seite den Zuschauer schließlich aus dem Stadion entfernen lassen. Wir danken dem Ordnungsdienst für das Durchsetzen dieser Maßnahme.“