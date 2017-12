TSG 1899 Hoffenheim empfängt VfB Stuttgart Hannes Wolf hat Respekt vor Hoffenheims Qualität

11. Dezember 2017

Die Lage beim VfB ist angespannt – Hannes Wolf und seine Mannschaft sind unter Zugzwang. Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB Stuttgart hat sein letzten Liga-Auswärtsspiel in dieses Jahr vor der Brust. Vor dem Spiel in Hoffenheim stellte sich Trainer Hannes Wolf den Fragen der Medienvertreter. Hier können Sie die Aussagen nachlesen.

Stuttgart - Acht Auswärtsspiele, ein mickriges Pünktchen. Es ist schon eine ganze Weile her, dass in der Bundesliga eine Mannschaft so erfolglos auf fremden Plätzen unterwegs war, wie es der VfB Stuttgart aktuell ist. Die letzte Möglichkeit in diesem Kalenderjahr, daran noch etwas zu ändern, bietet sich dem VfB an diesem Mittwoch.

Von an 18.30 Uhr gastieren die Schwaben bei der TSG 1899 Hoffenheim im Kraichgau. Zwei Tage zuvor sprach der VfB-Trainer Hannes Wolf mit den Medien über die anstehende Partie. Alle seine Aussagen können sie im Liveticker nachlesen.