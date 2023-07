6 Das Diebesgut füllte mehrere Lagerräume. Foto: dpa/Franziska Kraufmann (Archiv)

Stuttgart - 58 Klobürsten, 750 Schließzylinder, Klopapier, Druckerpapier und Leuchtstoffröhren: Insgesamt rund 25 Tonnen Diebesgut fand die Polizei 2012 in der Wohnung des Hausmeisters Jürgen Bastmann (Name geändert). All das hatte er während seiner Dienstzeit im Stuttgarter Rathaus gestohlen. Ein Fall, der in der gesamten Bundesrepublik für Aufsehen sorgte: Überregionale Medien richteten den Blick auf Stuttgart, der diebische schwäbische Hausmeister erlangte ungeahnte unrühmliche Bekanntheit. „Klaue, klaue, Häusle baue“, spottete der Spiegel.