Starkregen hat 2018 Weinberg-Terrassen in Hessigheim (Kreis Ludwigsburg) einstürzen lassen. Eine provisorische Absicherung hält zwar – aber wer bezahlt eine teure Sanierung der Trockenmauern?









Hessigheim - Die Spuren des Dauer- und Starkregens im Januar 2018 sind am Wurmberg bei Hessigheim noch immer zu sehen. Trockenmauern und Weinstöcke auf einer Fläche von mehr als 250 Quadratmetern gingen durch den Erdrutsch vor drei Jahren kaputt. Die sechs betroffenen Weinberge werden vom Consortium Montis Casei bewirtschaftet, einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts, gegründet von neun Weinliebhaber, die seit 2014 in den Steillagen am Neckar internationale Rebsorten anbauen.