Die Erde überall ein bisschen nass zu machen, bringt den Pflanzen nichts.

Dauersonne, leere Regentonnen, trockener Boden: Das warme Wetter macht sich in den Gärten und auf den Äckern in Stuttgart und der Region bemerkbar. Die Gärtnerin Daniela Haferkorn gibt Tipps, wie man dieser Tage seine Pflanzen pflegen sollte.









Für Hobbygärtnerinnen und Freizeitlandwirte ist es eine schwierige Frage zurzeit: Wie oft und wie viel muss ich mein Gemüse, meine Kräuter, meine Blumen gießen? Einerseits hat es im Frühjahr viel geregnet. Andererseits ist im Juni in Stuttgart und der Region so gut wie kein Wasser vom Himmel gekommen, vielerorts sieht es schon wieder sehr trocken aus. Rasengrundstücke werden gelb, Pflanzen lassen die Blätter hängen. Also: Nachgefragt bei Meine Ernte, einem Anbieter für Mietäcker, der auch in Stuttgart Hunderte Gartenstreifen an Privatpersonen vermietet.