Daten des Deutschen Wetterdienstes zeigen, dass es an den meisten Orten in Baden-Württemberg im April noch kein einziges Mal geregnet hat. In Teilen des Landes herrscht bereits Dürre.

Stuttgart - Vielleicht haben sich die Menschen in Neckargemünd geärgert am 21. März dieses Jahres. Ausgerechnet an einem Samstag musste es dort regnen. Genau 5,7 Liter pro Quadratmeter gingen damals dort nieder. Das bedeutet, dass auf einer Fläche von einem Quadratmeter das Wasser gut einen halben Zentimeter hoch gestanden hat.

Es war seither das letzte Mal, dass in der Gemeinde in der Nähe von Heidelberg Regen gemessen wurde. Mehr als dreißig Tage sind seither vergangen. Kein anderer Ort in Baden-Württemberg hat schon so lange keinen Regen gesehen. Das zeigen Daten des Deutschen Wetterdiensts, die wir automatisiert auswerten. Sie sind in der folgenden Tabelle visualisiert:

Zeile für Zeile ist diese Tabelle Ausdruck einer, man muss es schon so sagen, sich abzeichnenden Dürreperiode. In Coronazeiten freut sich jeder über gutes Wetter, weil Bewegung an der frischen Luft mit das Einzige ist, was man dieser Tage problemlos außerhalb der eigenen vier Wände machen kann. Und doch muss es beunruhigen, dass weite Teile des Landes im April noch nicht einen Tropfen Regen abbekommen haben, darunter die Landeshauptstadt Stuttgart.

Daten des Helmholtz Zentrums für Umweltforschung zeigen, dass Teile des Landes bereits unter einer „außergewöhnlichen Dürre“ leiden. Dabei liegt die letzte Dürrewelle noch nicht mal ein Jahr zurück. Derzeit ist insbesondere die Waldbrandgefahr ein großes Problem, schließlich liegt in den Wäldern noch viel trockenes Laub aus dem letzten Winter. Und die Vegetation? Derzeit zehre die Natur noch vom regenreichen Februar, berichtete dieser Tage der „Deutschlandfunk“.

Ob uns 2020 neben dem Coronavirus auch die nächste Dürrewelle beschäftigen wird – noch weiß man es nicht. Fürs Wochenende sind in der Region Stuttgart 14 Sonnenstunden pro Tag angesagt. Am Dienstag könnte es Niederschlag geben. Vielleicht gönnt das Wetter dem Land zumindest einen Regentag im April.