Sein Maskottchen ist ein Affe, sein Markenzeichen der Maßanzug: Trigema-Chef Wolfgang Grupp ist so altmodisch, dass es bestechend ist. Nun feiert seine Firma ihr 100-jähriges Bestehen.









Burladingen - Aus dem Wolkenhimmel schwebt er herab wie der Herrgott persönlich. Es werden Handys gezückt, einem älteren Mann reißt es Regenjacke und Mütze davon. Das rot-weiße Flatterband, mit dem der Parkplatz im Industriegebiet von Allensbach abgesperrt wurde, liegt in Fetzen auf dem Asphalt. Noch drehen sich mit Getöse die Rotorblätter des Firmenhelikopters, da steigt er schon aus. Wolfgang Grupp, Maßanzug mit Einstecktuch, immer den Kamm dabei, ist zur Visite in seinem Outlet am Bodensee. Der 77-Jährige liebt den großen Auftritt, das Drama, er ist direkt vor der Ladentür gelandet, das spare Zeit. „Einen schönen guten Tag“, sagt er lächelnd, den Rücken durchgestreckt, alles an ihm ist drahtig. „Grüß Gott“, wird er zwischen Polohemden, Unterwäsche und Jogginghosen von vier Verkäuferinnen begrüßt, sie sind aufgeregt, das ist ihnen anzusehen, der Wirbel ist ihnen nicht geheuer.