Der Lastwagen ragt weit über die Kaimauer hinaus.

Am Donnerstag kommt es im Hafen von Trier zu einem spektakulären Unfall. Ein Lastwagenfahrer verliert die Kontrolle über sein Gefährt, welches kurz vor dem Absturz in die Mosel hänge bleibt.









Spektakulärer Unfall in Trier: Am Donnerstag kam ein Lastwagen im Moselhafen nach einem Unfall frei hängend über dem Hafenbecken zum Stehen. Das teilte das Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik in Mainz mit.

Der Fahrer des Sattelzugs verlor zuvor durch einen Schwächeanfall die Kontrolle über das Fahrzeug. Das Zugfahrzeug fuhr über die Kaimauer im Hafen. Der vordere Teil hing mit dem Sattelzugfahrer daraufhin frei über dem Wasser.

Die Feuerwehr rettete den Mann, er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall wurde der Tank des Lasters beschädigt. Eine geringe Menge Kraftstoff lief dadurch ins Hafenbecken. Die Einsatzkräfte brachten eine Ölsperre aus und bewahrten das Fahrzeug vor einem Absturz ins Wasser.