Trickdiebstahl in Stuttgart-Mitte

Ein 67-Jähriger befindet sich am Dienstagabend vor einem Lokal am Leonhardsplatz, als er von einem Unbekannten in ein Gespräch verwickelt und dann umarmt wird. Kurze Zeit später bemerkt der Senior, dass er bestohlen wurde.















Zwei unbekannte Trickdiebe haben am Dienstagabend einen 67 Jahre alten Mann am Leonhardsplatz in Stuttgart-Mitte bestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Polizei meldet, hielt sich der 67-Jährige gegen 23.15 Uhr vor einer Gaststätte am Leonhardsplatz auf, als ihn ein unbekannter Mann in ein Gespräch verwickelte. Während des Gesprächs legte der Mann seinen Arm um die Schulter des Seniors und suchte offenbar gezielt Körperkontakt. Als ihn der 67-Jährige von sich stieß, flüchtete der Unbekannte.

Geldbeutel entwendet

Sein mutmaßlicher Mittäter, der sich in unmittelbarer Nähe befand, gab vor den Täter zu verfolgen und rannte seinem Komplizen in Richtung Haltestelle Rathaus hinterher. Nachdem beide geflüchtet waren, bemerkte der Senior, dass die Unbekannten unbemerkt seinen Geldbeutel mit mehr als hundert Euro Bargeld aus seiner Gesäßtasche gezogen hatten.

Der Geschädigte beschreibt die mutmaßlichen Täter wie folgt: Beide sind 1,75 bis 1,80 Meter groß, zwischen 20 und 25 Jahre alt, schlank und hatten einen Dreitagebart. Einer von ihnen trug eine weiße Hose. Die Polizei bittet nun Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0711/8990-3100 zu melden.