Ein etwa 40-Jähriger hat sich am Freitag Zugang zur Wohnung einer Seniorin in Kornwestheim verschafft und ihr einen hohen Geldbetrag entwendet. Zuvor hatte er behauptet, er müsste nach einem Wasserschaden die Leitungen überprüfen. Schon Anfang April hat sich ein ähnlicher Fall in Ludwigsburg ereignet.











Mehrere Betrüger haben sich im Kreis Ludwigsburg Zutritt zu Wohnungen von Senioren verschafft und diese bestohlen. Zuletzt geschah dies laut Angaben der Polizei am Freitag gegen 11 Uhr in der Aldinger Straße in Kornwestheim. Ein unbekannter Täter habe einer Frau erzählt, dass es in der Nachbarwohnung zu einem Wasserschaden kam, und er nun auch ihre Leitungen überprüfen müsse. Die Seniorin sollte die Dusche anstellen, den Duschkopf festhalten und das Wasser laufen lassen. Währenddessen hat ihr der Mann laut Polizei wohl einen vierstelligen Geldbetrag gestohlen – und unter dem Vorwand, dass er noch etwas aus dem Auto holen müsse, die Wohnung wieder verlassen.