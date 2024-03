1 Trevor Noah bei den letztjährigen Oscars. Foto: AFP/MICHAEL TRAN

Bis 2022 moderierte Trevor Noah die „Daily Show“, inzwischen ist er zurück bei seinen Wurzeln als Stand-up. Im August kommt der 40-Jährige mit seinem Programm nach Stuttgart.











Der südafrikanische Comedian Trevor Noah wird im August an zwei Abenden in Stuttgart auftreten: Am 3. und 4. August spielt der 40-Jährige sein Comedy-Programm „Off the Record“ in der Porsche-Arena. In Deutschland tritt Noah diesen Sommer sonst nur in Berlin auf. Der erste Abend in Stuttgart ist bereits ausverkauft.