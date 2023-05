1 Mit seiner „Firewall“ will das Sachsenheimer Start-up Rocky Motion mehr Menschen für den Klettersport begeistern. Foto:

Ein Start-up aus Sachsenheim entwickelt eine interaktive Kletterwand und die passenden Griffe. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig.









Sachsenheim - Klettern liegt längst im Trend. In den vergangenen Jahren eröffneten überall im Land neue Hallen. Der Deutsche Alpenverein (DAV) geht davon aus, dass hierzulande inzwischen weit mehr als eine halbe Million Hobbysportler zu den „Boulderern“ gehören und sich in rund 530 Kletteranlagen regelmäßig von Griff zu Griff hangeln. Ein Ende der Entwicklung ist dabei nicht in Sicht. Bouldern, das Klettern in Absprunghöhe und ohne Seil, ist auch deshalb so beliebt, weil es ein Training für den ganzen Körper ist und bei der Suche nach dem richtigen Weg die Wand entlang auch immer Köpfchen gefragt ist.