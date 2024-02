Trendiges aus zweiter Hand: Mädelsflohmarkt in Waiblingen: für Schnäppchen muss man schnell sein

Mädelsflohmarkt in Waiblingen: für Schnäppchen muss man schnell sein

19 Handtasche in Pink? Die ist stets der Renner. Foto: Andreas Rosar

Beim Mädelsflohmarkt in Waiblingen standen die Kundinnen schon vor der offiziellen Öffnung Schlange. Was macht den Reiz aus?











Coole Kleidungsstücke oder heitere Karnevalsstimmung, in Waiblingen war am Samstag beides möglich. Beim Mädelsflohmarkt „Beauty Jungle“ im Bürgerzentrum öffneten sich um 12 Uhr die Türen, der Fasnetsumzug durch die Waiblinger Innenstadt ist um 14.30 Uhr gestartet. Genügend Zeit also zum Shoppen und anschließenden Schunkeln. Beide Veranstaltungen profitierten voneinander, der Andrang war groß – auch und gerade beim Mädelsflohmarkt „Beauty Jungle“.