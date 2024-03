1 In Esslingen hat vor einigen Monaten mit „24/7 Shop & Go“ ein weiterer Automaten-Kiosk eröffnet. Foto: Roberto Bulgrin

Keine Kosten für Personal und rund um die Uhr verkaufsbereit – immer mehr automatisierte Kioske eröffnen im Kreis Esslingen. Läuft das Geschäft trotz Konkurrenz und was bedeuten die Automaten-Läden für den Einzelhandel mit Verkaufspersonal?











Die Zeit, in der Snack-Automaten nur an schmuddeligen Bahnsteigen standen, ist in Esslingen vorbei. Im Ladenraum von „24/7 Shop & Go“ in der Obertorstraße sind die Automaten ausgeleuchtet und in die Wand eingelassen. In einem Dschungel aus Pflastikpflanzen hängen Flachbildschirme, die Tiktok-Werbung darauf leuchtet ebenso wie die Schriftzüge an der Wand. Zwei Jugendliche lungern am Handy vor einem der Automaten herum. „24/7 Shop & Go“ ist ein Trendladen für junge Erwachsene und das sieht man – auch an der scharfen Chipsorte im Sortiment, die auf der Plattform Tiktok einen Hype auslöste.