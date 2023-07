Pinion in Denkendorf

Eine Gründergeschichte wie aus dem Bilderbuch: Zwei Porsche-Ingenieure erfinden ein Fahrradgetriebe und ziehen die Firma Pinion hoch. Nun ist der Bombardier-Konzern eingestiegen. Was Mitgründer Christoph Lermen nun anpeilt.









60 Mitarbeiter hat Pinion in Denkendorf (Kreis Esslingen) bisher. Mit dem Kauf der Mehrheitsanteile Anfang August durch den milliardenschweren Konzern Bombardier Recreational Products (BRP) soll das Wachstum weitergehen. Mitgründer Christoph Lermen bleibt an Bord – und setzt weiter auf die Fertigung in Deutschland.