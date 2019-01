Treffen mit Internet-Bekanntschaft im Kreis Ludwigsburg Mann auf Friedhof überfallen

Von red/pj 17. Januar 2019 - 16:52 Uhr

Das Opfer meldete sich nach dem Überfall noch in der Nacht bei der Polizei. (Symbolbild) Foto: dpa

Zwei Männer lernen sich im Internet kennen und verabreden sich zu einem Treffen auf dem Friedhof. Dort schlägt der eine Mann den anderen nieder und raubt ihn aus.

Korntal - Ein 35-Jähriger ist am Mittwochabend auf dem Friedhof in Korntal-Münchingen (Kreis Ludwigsburg) niedergeschlagen und ausgeraubt worden. Wie die Polizei berichtet, hatte das Opfer den bislang unbekannten Täter im Internet kennengelernt. Beide hatten sich zu einem Treffen auf dem Friedhof verabredet.

Dort trafen sie sich gegen 23.15 Uhr an der Ostseite und unterhielten sich, ehe der Täter den Mann plötzlich attackierte und niederschlug. Das Opfer verlor das Bewusstsein, was der Unbekannte nutzte, um Wertgegenstände zu stehlen und anschließend zu flüchten. Als der Mann wieder zu Bewusstsein kam, macht er sich noch in der Nacht auf den Weg zur Polizei. Seine Wertsachen konnten noch auf dem Friedhofsgelände wieder aufgefunden werden.

Die Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht mit folgender Beschreibung nach dem Täter: Der Mann soll etwa 19 Jahre alt, 1,85 Meter groß und eine sportlich-schlanke Figur haben. Zur Tatzeit trug er eine graue Jogginghose. Unter einer Kopfbedeckung waren dunkle Haare zu erkennen. Er soll Deutsch mit Akzent gesprochen haben. Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter 07141/189 entgegen.