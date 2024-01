1 Die Polizei äußert sich zu dem Vorfall (Symbolbild). Foto: IMAGO

In Travemünde stürzen drei Menschen aus einem Hotel und kommen ums Leben. Das ist über den Vorfall bekannt.











Drei Menschen haben am Montag durch einen Sprung aus einem mehr als hundert Meter hohen Hotel in Lübeck-Travemünde Suizid begangen. Es habe sich um zwei Frauen und einen Mann gehandelt, sagte ein Sprecher der Polizei in Lübeck.