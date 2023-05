Stromausfall in Freizeitpark – auch Kinder hängen in Fahrgeschäften fest

Traumland in Sonnenbühl

1 Besucher hingen teils hoch oben fest. Foto: STZN/privat

Im Freizeitpark Traumland auf der Schwäbischen Alb kommt es am Freitag zu einem Stromausfall. Auch Kinder müssen aus Fahrgeschäften befreit werden. Inzwischen haben sich auch die Parkbetreiber geäußert.









Für viele eine Horrorvorstellung, im Freizeitpark Traumland auf der Bärenwiese in Sonnenbühl auf der Schwäbischen Alb ist sie Wirklichkeit geworden: Während man in einem Fahrgeschäft sitzt, fällt plötzlich der Strom aus. So geschehen frühen Freitagabend, als die meisten Fahrgeschäfte auf einmal stillstanden. Auch Kinder hingen fest – eins etwa auf einem mehrere Meter hohen Kran.