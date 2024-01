Trauer um den Fußball-Kaiser: Erinnerungen an Beckenbauers Spuren in Stuttgart

Erinnerungen an Beckenbauers Spuren in Stuttgart

16 Franz Beckenbauer bei einer Signierstunde bei Wittwer in Stuttgart im November 1992. Foto: /Andreas Rosar

Stuttgart verdankt ihm das Sommermärchen von 2006. Nach Stuttgart kam Franz Beckenbauer oft – nicht nur zu Fußballspielen. Als Botschafter von Mercedes hatte der „Kaiser“ hier viel zu tun. Selbst auf dem Weindorf war er. Weggefährten erinnern sich.











Franz Beckenbauer und Stuttgart – dank des Fußballs und des Sterns von Mercedes war die Verbindung eng. In Stuttgart gefalle es ihm so gut, sagte der am Sonntag im Alter von 78 Jahren verstorbene Nationalheld beim Tennisturnier auf dem Weissenhof in den 90ern, „weil es bei euch so familiär und bescheiden zugeht“.