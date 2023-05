1 Alix von Melle trauert um Ehemann Luis Stitzinger. Foto: imago images/HRSchulz

Der Extrembergsteiger Luis Stitzinger ist nach einer Tour im Himalaya verstorben. Seine Ehefrau nahm nun in den sozialen Medien rührend Abschied von dem gebürtigen Allgäuer.









Der Allgäuer Extrembergsteiger Luis Stitzinger ist im Alter von 54 Jahren im Himalaya tödlich verunglückt. Das berichtete am Dienstag (30. Mai) unter anderem BR24. Zunächst war der Bergsportler am Achttausender Kangchendzönga als vermisst gemeldet. Ein Suchteam aus mehreren Sherpas hat den leblosen Körper des Allgäuers dann auf einer Höhe von 8.400 Metern gefunden. Die genaue Todesursache steht noch nicht fest. Stitzingers Ehefrau Alix von Melle (51) nahm nun in einem Instagram-Post rührend Abschied.