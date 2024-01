Trauer in Erdmannhausen: Gemeinderätin plötzlich verstorben

Trauer in Erdmannhausen

Daniela Baumgärtner-Bauer ist tot. Die Erdmannhäuser Gemeinderätin starb unerwartet am Sonntag.











Die Erdmannhäuser Gemeinderätin Daniela Baumgärtner-Bauer ist am Sonntag nach langer Krankheit, aber doch unerwartet verstorben. Sie wurde 54 Jahre alt. Baumgärtner-Bauer war seit 2017 im Gemeinderat, bei den Kommunalwahlen in diesem Juni wollte sie eigentlich wieder kandidieren. Soziale Themen lagen ihr bei besonders am Herzen. Vergangenen Sommer trat sie aus der CDU-Fraktion aus und war seither mit Vanessa Gruber als „Freies Duo“ im Gremium tätig. Bei der Kommunalwahl wollte sie bei der neuen Bürgerliste antreten.