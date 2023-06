Trassenbegehung in Ludwigsburg

1 An der Schillstraße brachten Anwohner ihre Bedenken ein. Foto: /Simon Granville

Bei der ersten Begehung der geplanten Strecke bringen Anwohner in Ludwigsburg Bedenken in Bezug auf Lärmschutz und einen Wertverlust ihrer Immobilien zum Ausdruck. Neben diesen beiden Punkten gibt es noch weitere Dinge zu klären, bevor die Arbeiten beginnen können.









Bis die ersten Züge rollen, wird es noch mindestens bis Ende 2028 dauern. Bereits jetzt bewegen die Pläne für den Ludwigsburger City-Express, kurz Lucie, die Menschen in der Barockstadt: im positiven wie im negativen Sinn. Etliche Dutzend Ludwigsburger waren am Samstag bei der ersten Trassenbegehung der neuen Stadtbahn in der Weststadt dabei, um Fragen und Anregungen loszuwerden.