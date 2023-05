Transvestit in den 60er Jahren in Kornwestheim

1 Warum Toni alias Anton Simon 1950 erkennungsdienstlich erfasst wurde, lässt sich nicht rekonstruieren. Foto: Staatsarchiv Ludwigsburg

Wer war Toni Simon, der in den 1960er Jahren in einem Wohnwagen beim Kornwestheimer Schrottplatz lebte und Frauenkleider trug? Eine Kindheitserinnerung.









Lange Zeit waren die behaarten Männerbeine in dünnen hausschuhähnlichen Schläppchen nur eine vage Erinnerung. Ein unscharfes Bild, aus dem Augenwinkel im Vorbeigehen aufgenommen. Nichts Konkretes. Eher wohl eine kindliche Fantasie, die sich im Laufe der Jahre aus mit anderem Erlebten zu einer Gestalt addierte, die es so vielleicht nie gegeben hat. So dachte ich.