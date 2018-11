Transferticker zum VfB Stuttgart Hat der VfB Sebastian Rode im Visier?

Von red 21. November 2018 - 08:39 Uhr

Sebstian Rode (im Zweikampf gegen Bayerns Thiago) soll im Fokus des VfB stehen. Foto: Pressefoto Baumann

Der große Transferticker zum VfB Stuttgart. Unsere Redaktion berichtet über alle Transfers, Gerüchte und Entwicklungen rund um die Weiß-Roten bis zur Schließung des Transferfensters am 31. Januar 2019.

Stuttgart - Wer kommt nach Bad Cannstatt? Wer will den VfB verlassen? Welche Spieler sind rund um den VfB Stuttgart im Gespräch? All diese Entwicklungen bildet der große Transferticker unserer Redaktion ab. Sämtliche Gerüchte und fixe Transfers werden bis zum Ende des Transferfensters am 31. Januar 2019 hier aufgeführt.

• Michael Reschke legt den Fokus auf Offensivspieler

• Anthony Modeste entscheidet sich für den 1. FC Köln

• Hat der VfB Sebastian Rode im Visier?

Wir richten den Blick jedoch nicht nur auf die Profis des VfB, sondern haben auch die drei Top-Juniorenteams im Fokus. Sollte es Kaderbewegungen bei der U 21, U 19 oder U 17 geben, erfahren Sie es hier.