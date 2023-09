12 Sie sind die Stars des Traktortreffens: die „Rotnasen“ von Porsche. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Fans von Oldtimer-Traktoren zog es am Wochenende in das Traktor-Museum am Kelterplatz in Hofen. Als Magneten erwiesen sich Porsche-Rotnasen und eine kunterbunte Mischung anderer historischer Zugmaschinen.









Deutlich früher als offiziell angezeigt, tuckern die Diesel-Gefährte am Sonntagmorgen aus allen Himmelsrichtungen via Ortsmitte, was in dieser Dichte in den Ohren von Oldtimer-Traktoren klingt wie eine Art Frühmesse. Eine Bezeichnung, die gut ankommt in der katholischen Enklave Hofen. Jedenfalls bei Gerhard Mühleisen, der das mit seinem Bruder Uwe geschaffene Traktor-Museum nun überhaupt erst zum zweiten Mal geöffnet hat. Natürlich ist er bereits auf „Hochtouren“, hat permanent Bekannte zu begrüßen und freut sich über jeden neu hinzukommenden „Diesel-Klopfer“, was fast schon die Kapazitäten des Platzes sprengt.