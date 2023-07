15 Die nächsten Monate sind ganz entscheidende in der Trainerkarriere von Markus Weinzierl. Foto: Baumann

Die Zeit der Nachsicht und Kompromisse ist vorbei. Nach drei Monaten im Amt packt der Trainer Markus Weinzierl die Dinge beim VfB Stuttgart, für den am Samstag die Rückrunde beginnt, anders an.









Stuttgart - Gerne hat Markus Weinzierl einen Ball am Fuß. So flaniert er über den Trainingsplatz, kreuz und quer, die Hände in den Hosentaschen, in Gedanken versunken. Fast abwesend wirkt er da.