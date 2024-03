1 Von 2016 bis 2019 spielte der heutige VfB-Profi Pascal Stenzel (re.) in Freiburg unter Christian Streich. Foto: imago/sportnah

Christian Streich hört am Saisonende als Trainer des SC Freiburg auf. Der VfB-Abwehrspieler Pascal Stenzel spielte zwischen 2016 und 2019 unter dem Coach beim Sportclub – und erinnert sich.











Pascal Stenzel ist Abwehrspieler beim VfB Stuttgart – kennt aber auch Christian Streich bestens. Von 2016 bis 2019 spielte der Rechtsverteidiger unter dem Coach des SC in Freiburg. Am Saisonende nun hört Streich auf. Pascal Stenzel erinnert sich an die gemeinsame Zeit.