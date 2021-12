Zwei Jahre Pellegrino Matarazzo in Bildern

25 Hat meistens ein Lächeln auf den Lippen, kann aber auch anders: Pellegrino Matarazzo. Foto: Baumann

Am 30. Dezember 2019 hat Pellegrino Matarazzo als Trainer beim VfB Stuttgart unterschrieben. Zwei Jahre später ist er immer noch im Amt – Zeit für einen Rückblick in Bildern.















Stuttgart - Zeit ist relativ. Weltgeschichtlich sind zwei Jahre ein kurze Zeit, zwei Jahre auf dem Chefsessel des VfB Stuttgart erscheinen dagegen verhältnismäßig lang. Insofern hat Pellegrino Matarazzo allen Grund, stolz auf das Erreichte zu sein. An diesem Donnerstag ist der VfB-Coach zwei Jahre im Amt.

Zur Einordnung: Der letzte, den es länger als zwei volle Jahre in Bad Cannstatt hielt, hieß Bruno Labbadia (2010 bis 2013). Zwischen ihm und Matarazzo versuchten 13 unterschiedliche Übungsleiter ihr Glück – mit mehr oder weniger Erfolg. In der Bundesligageschichte des Traditionsclubs gab es überhaupt nur zehn Trainer mit einer längeren Verweildauer. Bis 2024 läuft der Vertrag des 44-Jährigen noch. Auch wenn es sportlich in der Hinrunde nicht besonders gut lief, sitzt der US-Amerikaner beim VfB fest im Sattel.

