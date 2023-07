1 Nico Willig trainiert die U19 des VfB Stuttgart und will mir ihr ins Halbfinale des DFB-Pokals. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Mit der U19 des VfB Stuttgart hat Trainer Nico Willig die Möglichkeit, in das Halbfinale des DFB-Pokals einzuziehen. Wir haben mit ihm über die Ausgangslage, die Vorbereitung auf den Kracher und zwei seiner Schlüsselspieler gesprochen.









Stuttgart - In der ersten Saison nach der aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochenen Runde läuft es sportlich bei der U19 des VfB Stuttgart. In der Liga belegt man den zweiten Platz hinter dem 1. FC Nürnberg mit 26 Punkten und einem Spiel Rückstand auf die mit fünf Punkten führenden Franken. Auch dem Ausbildungsauftrag wurde man gerecht, mit Alexis Tibidi wurde zuletzt ein A-Junior mehrfach in der Bundesliga eingewechselt. Und im DFB-Pokal setzte man sich in den ersten Runden souverän gegen Werder Bremen und Bayer 04 Leverkusen durch.