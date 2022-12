46 Herzogin Meghan und Prinz Harry wurden monatelang von einem Kamerateam begleitet. Jetzt wird die Doku auf Netflix veröffentlicht. Foto: dpa/Netflix

Die Netflix-Doku über Prinz Harry und Herzogin Meghan wird mit Spannung erwartet. Ein jüngst veröffentlichter Trailer gewährt erste, dramatische Einblicke. Auch ein Starttermin soll feststehen.















Die Bilder sind in Schwarzweiß gehalten. Sie zeigen das ausgelassene Paar beim Händchenhalten, in der privaten Küche, auf Selfies aus dem Urlaub, tanzend auf der eigenen Hochzeit, Meghan mit Babybauch an einem See. Nach wenigen Sekunden der Bruch: Die Herzogin verbirgt ihren Kopf in der einen Hand, in der anderen hält sie ein Handy. „Keiner weiß, was hinter geschlossenen Türen vorgeht“, hört man Harrys Stimme aus dem Off.

Schon lange wird die Netflix-Doku über Prinz Harry und Herzogin Meghan mit Spannung erwartet. Der nun von Netflix veröffentlichte Trailer verspricht einmal mehr Einblicke ins private Fotoalbum des Paares als auch Einblicke in ihr Leben innerhalb der royalen Familie – inklusive dem dramatischen Ausscheiden aus derselben.

Immer wieder sind im Trailer drängelnde Fotografen zu sehen. „Ich musste meine Familie beschützen“, sagt Prinz Harry. Im rund einminütigen Teaser-Video wird auch erklärt, weshalb diese Dokuserie überhaupt gedreht worden ist. „Wenn es um so viel geht, ist es nicht sinnvoller unsere Version zu hören“, fragt Meghan.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Sussexes die eigene Version kundtun. Im März 2021 gaben die beiden ein von Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern verfolgtes TV-Interview mit der US-Talkmasterin Oprah Winfrey. Schon darin haben Harry und Meghan dem Palast Rassismus und mangelnde Unterstützung vorgeworfen. Nach der Doku folgen im Januar die Memoiren von Prinz Harry.

Die Serie soll sechs Episoden umfassen, gedreht von der mehrfach Oscar-nominierten Filmemacherin Liz Garbus. Nach Informationen des US-Magazins „Page Six“ soll die Netflix-Doku am 8. Dezember starten. Ein Datum, das sicherlich nicht nur von Fans, sondern auch von den Mitgliedern des britischen Königshauses mit Spannung erwartet wird.