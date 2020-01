1 In Niedersachsen ist an Silvester ein Mann bei einem Rettungsversuch für einen Hund gestorben. (Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Eine Rettungsaktion für einen Hund ist für einen Mann in Niedersachsen tödlich ausgegangen. Der 40-Jährige ertrank dabei, als er das Tier aus dem Wasser rettete.

Lopau - Beim Versuch, seinen Hund aus einem Fischteich zu retten, ist ein Mann in der Lüneburger Heide ertrunken. Der 40-Jährige war mit dem Tier am Nachmittag des Silvestertages bei Lopau unterwegs, wie die Polizei in Soltau am Mittwoch mitteilte. Als er seinem Hund zu Hilfe kommen wollte, konnte er sich wegen der sehr niedrigen Temperatur nicht über Wasser halten.

Eine Passantin brachte den Mann den Angaben zufolge ans Ufer. Der Versuch von Ersthelfern, ihn zu reanimieren, blieb jedoch erfolglos; der Mann starb. Sein Hund hingegen überlebte den Vorfall unbeschadet.