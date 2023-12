Tragischer Vorfall in Brasilien: Junge Frau bei Taylor-Swift-Konzert gestorben: Todesursache steht fest

1 Taylor Swift zeigte sich nach dem Todesfall bei ihrem Brasilien-Konzert "von Trauer überwältigt". Foto: Brian Friedman/Shutterstock.com

Am 17. November kam eine Swift-Anhängerin bei einem Konzert in Rio de Janeiro ums Leben. Ana Clara Benevides starb aufgrund eines Hitzschlags. Das berichten US-Medien nun unter Berufung auf die Associated Press. Die offizielle Todesursache geht demnach aus einem gerichtsmedizinischen Bericht hervor. Die Hitzeeinwirkung habe zu Herz- und Atemstillstand geführt. Bei Benevides seien keine Vorerkrankungen oder Drogenmissbrauch, die zu ihrem Tod hätten führen können, festgestellt worden. Die 23-jährige Psychologie-Studentin brach bei Taylor Swifts Konzert zunächst zusammen und wurde ohnmächtig. Sie wurde medizinisch versorgt und starb später in einem örtlichen Krankenhaus.