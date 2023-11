Tragischer Unfall : Sturz bei Robbie-Williams-Konzert: Frau stirbt an Kopfverletzungen

1 Während eines Konzerts von Robbie Williams verletzte sich ein Fan schwer - jetzt starb die Frau im Krankenhaus. Foto: Andrea Raffin/Shutterstock.com

Dramatischer Vorfall beim Robbie-Williams-Konzert in Sydney: Eine Frau musste nach einem Unfall mit schweren Kopfverletzungen in eine Klinik eingeliefert werden. Jetzt ist die Besucherin verstorben.











Die schwerverletzte Frau, die nach einem Sturz beim Robbie-Willams-Konzert am Donnerstagabend im australischen Sydney in ein Krankenhaus eingeliefert wurde, ist gestorben. Das bestätigte ein Sprecher des örtlichen St.-Vincent's-Krankenhauses gegenüber der britischen Zeitung "The Guardian". Wie bereits am Freitag zunächst "Sky News Australia" berichtete, kam es beim Auftritt des Sängers im Allianz Stadium zu einem dramatischen Zwischenfall. Eine Frau in ihren 70ern wurde nach einem Unfall mit schweren Gesichts- und Kopfverletzungen in eine Klinik eingeliefert.