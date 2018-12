Tragischer Unfall bei Böblingen Mann von neun Tonnen schwerem Hubwagen überrollt

Im Kreis Böblingen ist es am Mittwochmittag zu einem tragischen Arbeitsunfall gekommen: Dabei ist ein 48-jähriger Mann tödlich verunglückt. Die Polizei berichtet, dass er von einem Hubwagen überrollt worden ist.

Böblingen - Auf tragische Weise ist ein 48-Jähriger am Mittwochabend bei Ladearbeiten in der Kringstraße in Steinenbronn (Kreis Böblingen) zu Tode gekommen. Die Polizei berichtet, dass der Mann von einem Hubwagen mit einem Gewicht von rund neun Tonnen überrollt wurde. Er war laut Pressemitteilung sofort tot.

Laut Polizei soll der Unfall gegen 19.45 Uhr geschehen sein. Ein 56-Jähriger soll den Motor des Hubwagens angelassen haben, um eine drei Tonnen schwere Fräsmaschine aufzunehmen. Das Fahrzeug habe auf einer ebenen Fläche gestanden und soll sich laut Polizeimeldung plötzlich in Bewegung gesetzt haben. Dann sei es rückwärts die abfallende Zufahrt zum Untergeschoss des Gebäudes hinunter gerollt.

Wagen wird auf technisches Versagen geprüft

Am unteren Ende soll der 48-Jährige mit dem Rücken zum Geschehen gestanden haben. Er wurde von dem Hubwagen erfasst und wurde von seinem Gewicht getötet. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat einen Gutachter bestellt, der das Fahrzeug überprüft. Es soll festgestellt werden, ob ein technisches Versagen am Wagen vorliegen könnte. Die Ermittlungen dauern an.