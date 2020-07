1 Der Unfall ereignete sich nahe Hofheim im Taunus. Foto: dpa/Michael Ehresmann

Ein 18-Jähriger kracht in Hessen gegen einen Baum und wird dabei schwer verletzt. Für seine drei Mitfahrer im Alter von 17 beziehungsweise 18 Jahren kommt jede Hilfe zu spät.

Hofheim am Taunus - Bei einem schweren Autounfall nahe Hofheim am Taunus in Hessen sind drei junge Männer ums Leben gekommen - ein weiterer wurde schwer verletzt. Die vier Männer im Alter zwischen 17 und 18 Jahren waren zusammen in einem Auto unterwegs, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte.

Nach ersten Ermittlungen kam der Fahrer am Freitagabend mit dem Wagen aus noch unbekannter Ursache von der Landstraße ab. Das Auto schoss in die Böschung und stieß gegen einen Baum.

Der 18 Jahre alte Fahrer überlebte schwer verletzt. Seine drei Mitfahrer starben. Für die Unfallaufnahme war ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Ein Sachverständiger soll helfen, den Unfallhergang zu rekonstruieren. Die Polizei sucht zudem nach Zeugen.