1 Mit viel Liebe verkleidet: Der Blitzer in der König-Wilhelm-Straße in Ilsfeld. Foto: Rathaus Ilsfeld/Bernd Bordon

In Ilsfeld ist es zur Tradition geworden: Jahr für Jahr verwandeln Unbekannte den einzigen Blitzer im Ort in einen Nikolaus. Was sagen Bürgermeister und Landratsamt dazu?











Alle Jahre wieder! Der Blitzer in der König-Wilhelm-Straße in Ilsfeld im Kreis Heilbronn ist pünktlich zum Nikolaustag am 6. Dezember erneut in ein Nikolauskostüm gehüllt worden. In der Nacht zum Mittwoch haben Unbekannte die Säule gegenüber dem Rathaus der Verwandlung unterzogen.