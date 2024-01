Tradition in Bietigheim: Silvesterlauf erstmals auch als Livestream

Tradition in Bietigheim

7 Neben dem Abschnitt durch die Altstadt ist der Lauf unter dem Viadukt eines der Strecken-Highlights. Foto: /Foto: Avanti/Ralf Poller

Insgesamt 3040 Läufer sind trotz nasskaltem Wetter beim Bietigheimer Silvesterlauf gestartet. Das Publikum feuerte Spitzen- wie Freizeitläufer lautstark zu Bestzeiten an. Das Renngeschehen konnte im Internet live mitverfolgt werden.











Die Hartgesottenen lassen sich trotz des nasskalten Wetters nicht abhalten und stehen unterm Viadukt am Start des Bietigheimer Silvesterlaufs. Beim Start im vergangenen Jahr mussten sich die Läufer noch auf ungewöhnliche 20 Grad Temperatur einstellen. Doch die Starttemperatur am Samstag von acht Grad geht durch Mark und Bein und fühlt sich durch die nasskalten Regenschauer zuvor eher wie zwei Grad an.