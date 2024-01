CMT in Stuttgart: Wichtige Fragen und Antworten rund um die Tourismusmesse

1 Die Schwäbische Alb ist Genusspartnerin der CMT. Foto: Wilhel/Mierendorf

Ab in den Urlaub. Zu Fuß, auf dem Rad, im Caravan, mit dem Auto oder dem Flugzeug. Bei der Reisemesse CMT kann man seinen Urlaub planen. 1300 Aussteller präsentieren ihre Angebote in der restlos ausgebuchten Landesmesse.











Als Kolumbus in Amerika gelandet ist, war auch ein schwäbischer Matrose dabei. Alle dürfen an Land, der Schwabe kommt viel zu spät zurück. Seine Entschuldigung: „I han mein Kumpel Karle aus Sendelfinga droffa.“ Ein Witz mit wahrem Kern. Schwaben gelten als verhockt, aber auch neugierig. Man trifft sie überall. Die Baden-Württemberger reisen mehr als der Deutsche im Allgemeinen. Das hat Professor Martin Lohmann in seiner Analyse erhoben. Kein Wunder also, dass die CMT die größte deutsche Reisemesse ist.