Die Gäste kommen vor allem aus Deutschland und Europa, und mit 1,9 Millionen Übernachtungen im ersten Halbjahr ist der Corona-Einbruch fast überwunden.









„Wir sind Stuttgart-Fans!“ Das ist doch ein Wort! Geht runter wie Öl. Von Touristen, die aus Begeisterung für die Stadt schon Stammgäste sind. Dagmar und Andreas Sturm, beide 61, stehen am Eckensee, können sich wieder mal nicht sattsehen am einmalig schönen Ensemble mit Opernhaus und Neuem Schloss im Hintergrund und machen ein Foto. Vermutlich nicht das erste von diesem Motiv. Das Ehepaar stammt aus der Nähe von Köln, „aber wir kommen drei Mal im Jahr nach Stuttgart“, zählt Dagmar Sturm auf. „Im Mai feiere ich meinen Geburtstag hier, dann sind wir regelmäßig im August da und noch mal zu Weihnachten, wenn wir in Oberbayern Urlaub machen und auf der An- und Abreise hier Station machen.“ Und was begeistert die Rheinländer, die in einem Hotel am Kurpark absteigen und das Bad in der Nachbarschaft schätzen, seit fünf Jahren so treu an der Stadt? „Die Wilhelma mit dem maurischen Garten, die Markthalle, der Schlossplatz, ach, überhaupt die ganze Atmosphäre“, lacht Dagmar Sturm und breitet die Arme aus. Der Fernsehturm hat in dieser Liebeserklärung auch noch Platz. „Wie gesagt: Wir mögen Stuttgart.“