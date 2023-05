1 Der RSC-Vorsitzende Konrad Werner (links) ehrt Alexander Krieger. Foto: Simon Granville

Der Radprofi und Tour-de-France-Finisher Alexander Krieger aus Vaihingen/Enz wird von seinem Ludwigsburger Verein RSC Komet gefeiert.









Lasst die Korken knallen, Sekt für alle! Im Laufe des Abends werden dann auch noch ungezählte Schnappschüsse mit dem großen Sohn des kleinen Vereins in Ludwigsburg-Eglosheim, Alexander Krieger, geschossen. Mittwoch, 18 Uhr. Die Sonne lacht vom Himmel, und mit ihr strahlen die Mitglieder des Radsportclubs (RSC) Komet um die Wette. Krieger wird gefeiert, weil er die Tour de France, das bedeutendste Radrennen der Welt, kürzlich erfolgreich ins Ziel gebracht hat. Erfolgreich für sich persönlich, erfolgreich für sein belgisches Team Alpecin und ganz besonders erfolgreich für seinen Mannschaftskollegen Jasper Philipsen. Der Mann aus Baden-Württemberg ist ein sogenannter Anfahrer, in dieser Funktion hat er Philipsen zum Etappensieg am Schlusstag der Tour in Paris verholfen.