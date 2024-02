Totschlagsverfahren Marbach: Zweiter Prozesstag ist schnell zu Ende

1 Der Angeklagte verdeckt sein Gesicht mit einem Notizblock. Foto: Archiv/Werner Kuhnle

Nach 15 Minuten ist der Prozess um eine getötete Marbacher Feuerwehrfrau schon wieder vorbei. Lediglich der Lebenslauf des angeklagten Ehemanns wird bekannt gegeben.











Auch am zweiten Verhandlungstag des Totschlagsprozesses gegen den Mann der toten Feuerwehrfrau aus Marbach am Landgericht Heilbronn kommt der Angeklagte mit einem Block vor dem Gesicht in den Saal, um sich vor Blicken zu schützen. Ein Justizbeamter und eine -beamtin lassen ihn keine Sekunde aus den Augen. Knapp zehn Besucher wollen etwas mehr über den 28-Jährigen erfahren, dem die Staatsanwaltschaft vorwirft, im vergangenen August seine Frau getötet zu haben.