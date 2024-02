Totschlags-Prozess in Stuttgart: Angeklagter aus Untersuchungshaft entlassen

1 Der Prozess am Landgericht wird trotz der Entlassung fortgesetzt. Foto: /Andreas Rosar

Einem 52-jährigen Mann wird vorgeworfen, eine junge Frau vergewaltigt und ihren Partner getötet zu haben. Nun sieht das Gericht keinen dringenden Tatverdacht mehr und hebt den Haftbefehl wegen Totschlags auf.











Die Freude bei den Angehörigen ist groß: Der 52-jährige Mann, der vor gut neun Monaten an seiner Wohnadresse in Bad Cannstatt festgenommen worden war und seither in Untersuchungshaft saß, ist am Montagabend entlassen worden. Dem Mann war vorgeworfen worden, eine mehr als 30 Jahre jüngere Frau bei sich zuhause vergewaltigt zu haben. Dann soll er am nächsten Morgen, als die Frau ihren Freund angerufen hatte und der in die Wohnung kam, im Streit mit einem Messer zugestochen haben. Der 25-Jährige, der ebenfalls mit einem Messer bewaffnet gewesen sein soll, starb an den dabei erlittenen Stichverletzungen.