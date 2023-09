1 Polizei und Staatsanwalt erklärten die Ermittlungen in dem Fall für beendet. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Fotostand/IMAGO/Fotostand / Hettich

Im Fall des getöteten Mädchens in einem Kinderheim im oberfränkischen Wunsiedel wurde ein 25-Jähriger angeklagt – allerdings nicht für den Mord. Dafür soll jemand anders verantwortlich sein.









Fünf Monate nach der Tötung eines zehn Jahre alten Mädchens in einem Kinderheim im oberfränkischen Wunsiedel sind die Ermittlungen abgeschlossen. Für den Tod des Kindes verantwortlich ist nach Erkenntnissen von Polizei und Staatsanwaltschaft ein 11-Jähriger. Der Junge lebte ebenfalls in dem Heim in Wunsiedel. Er habe das Mädchen stranguliert, wie Matthias Goers von der Staatsanwaltschaft Hof am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur sagte.