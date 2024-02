Toter in Ravensburg

1 Ein 25-Jähriger ist bei Ravensburg ums Leben gekommen (Symbolbild). Foto: dpa/Christophe Gateau

Bei einem tragischen Unfall in Oberschwaben ist ein junger Mann ums Leben gekommen. Die Hintergründe seines Todes sind noch nicht geklärt.











Ein 25 Jahre alter Mann ist in Ravensburg von einem Auto erfasst worden und ums Leben gekommen. Der Mann erlag trotz Wiederbelebungsmaßnahmen von Passanten seinen schweren Verletzungen noch am Unfallort, wie die Polizei am Samstag mitteilte.