Ein 90 Jahre alter Mann ist am Donnerstagvormittag in Ludwigsburg von einem Mercedes Sprinter erfasst und schwer verletzt worden. Das Unfallopfer ist noch am selben Tag im Krankenhaus gestorben, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Senior hatte unweit der Wilhelmgalerie die Körnerstraße überqueren wollen. Gleichzeitig bog ein 30-jähriger Mann mit dem Lieferwagen in die Körnerstraße ab, wobei der Außenspiegel des Sprinters den Fußgänger streifte. Der 90-Jährige stürzte, der Rettungsdienst brachte ihn ins Hospital.