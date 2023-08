1 Einsatz an der Türlenstraße: Die Polizei findet eine tote Frau in einer Wohnung. Foto: dpa/Jason Tschepljakow

In einer Wohnung wird am Mittwochabend nach Hinweisen aus der Nachbarschaft eine Frau tot aufgefunden. Was ist über das Opfer bekannt?









Bei einer Frau, die am Mittwoch tot in einer Wohnung an der Türlenstraße gefunden wurde, geht die Polizei von einem Tötungsdelikt aus. Der Verdacht ergebe sich aufgrund der Spuren am Fundort, sagt eine Polizeisprecherin. Sehr viel mehr ist aktuell noch nicht zu erfahren.